Presidente do Vizela SAD quer “fazer história” frente ao Benfica

Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, acredita que o clube minhoto pode conseguir a primeira vitória de sempre sobre o Benfica no encontro de sábado.

Com um historial de oito jogos frente aos encarnados, o Vizela nunca conseguiu vencer. O melhor resultado já alcançado foi o 1-1 conquistado no Estádio da Luz, em 2021/22.

Em casa, o clube vizelense perdeu os jogos em que recebeu as águias, mas o presidente da SAD acredita que o emblema está “no caminho certo para conseguir a primeira vitória”.

“O Vizela tem quebrado recordes todos os anos. O Benfica é um dos clubes que queremos um dia bater e tornar isso cada vez mais uma coisa regular, embora saibamos que é um dos melhores clubes de Portugal e da Europa”, admite, em Bola Branca.

Com três vitórias nos três jogos realizados em casa esta época, o Vizela quer manter a invencibilidade. Joaquim Ribeiro garante uma equipa “no máximo”.

“O espírito do grupo tem sido excecional, a equipa tem-se portado bem. Vamos chegar num momento em que a equipa está muito motivada e temos de estar atentos aos detalhes do adversário e estar muito mais concentrados do que noutros jogos. Vamos dar o nosso máximo”, sublinha.

Mais-valia do pós-pausa

O campeonato regressa após breve pausa para as seleções. Na época passada, o regresso à competição foi complicado para o Benfica, que empatou, sem golos, na visita ao Vitória de Guimarães.

Enquanto presidente da SAD do Vizela, Joaquim Ribeiro deixa, nesta entre vista à Renascença, o desejo de que o insucesso encarnado se repita na visita deste sábado.

“É verdade que muitas vezes [a pausa] tem prejudicado e queremos que esse seja um dos motivos para conseguirmos contrariar o grande futebol do Benfica”, afirma.

Já do lado vizelense, as quase duas semanas de pausa foi importante para fortalecer o entrosamento da equipa.

“Serviu para nos conhecermos, porque vieram muitos jogadores novos”, conclui.

O Vizela-Benfica, da jornada 5 da I Liga, joga-se este sábado, as partir das 20h30 no Estádio Futebol Clube de Vizela. O encontro tem relato no site da Renascença, em rr.pt.