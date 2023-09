Schjelderup lamenta falta de oportunidades no Benfica. "Mundo do futebol é doente"

O avançado Andreas Schjelderup lamenta a falta de oportunidades no Benfica que o levaram a regressar ao Nordsjaellend neste verão.

O internacional sub-21 norueguês esteve apenas meia época nas águias e foi cedido ao clube nórdico, ao qual o Benfica o tinha contratado no último mercado de inverno.

Em declarações à TV2 norueguesa, o extremo assume que a experiência não correu como esperado: "Nem tudo correu conforme o planeado. Tudo pode acontecer no futebol. O mundo do futebol é um mundo doente".

Schjelderup fez dois jogos oficiais na época passada e somou mais uns minutos na Supertaça frente ao FC Porto. Depois do amigável frente ao Feyenoord, ainda na pré-época, Schjelderup percebeu que a melhor opção poderia ser deixar a Luz.

"Fui o nono jogador a ser lançado. Foi aí que começaram a surgir pensamentos: 'Será que terei hipóteses suficientes esta temporada ou talvez deva ir para outro lugar?' Não havia grandes perspetivas lá", assume.

Schjelderup já se estreou novamente na Dinamarca e brilhou na seleção sub-21: apontou um "hat-trick" frente ao São Marino e marcou outro golo frente à Letónia.

"Disseram-me que eu tinha que competir por minutos de jogo. Esperava ter mais oportunidades e minutos. Mas não foi assim. Fiquei frustrado porque tinha feito um plano sobre como queria que as coisas acontecessem, e não era isto que eu esperava. Fiquei frustrado e com raiva, mas é preciso deixar isso de lado e focar. É difícil mentalmente", assume.

Schjelderup custou um total de 14 milhões de euros à SAD do Benfica. Esta época, a renovação do empréstimo de Gonçalo Guedes e a contratação de Di María limitaram ainda mais o espaço que poderia ter. A atual cedência ao Nordsjaellend teve um custo de dois milhões de euros aos cofres do emblema dinamarquês.