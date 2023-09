Goleada das antigas deixa Benfica mais perto da Liga dos Campeões

O Benfica goleou o Cliftonville, por 8-1, e apurou-se para a final da primeira eliminatória da Liga dos Campeões.

Com uma equipa com várias novidades e “poupanças”, as comandadas de Filipa Patão dominaram o encontro no Seixal.

Os golos das encarnadas foram apontados por Maria Alidou, Lúcia Alves (2), Andrea Falcón, Lara Martins (2), Beatriz Nogueira e Norney (este na própria baliza).

Destaque para um dos golos de Lara Martins, avançada de 16 anos, que marcou de "letra".