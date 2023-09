Trubin espera jogar pelo Benfica “muito em breve”

O guarda-redes Anatoliy Trubin acredita que a estreia pelo Benfica está para breve.

"O mais importante agora é começar a jogar. Mas para isso é preciso trabalhar. Acredito que isso acontecerá muito em breve. Quero jogar tanto pela seleção nacional quanto pelo clube. É a melhor coisa que pode acontecer", refere em declarações à federação ucraniana.

O internacional ucraniano, de 22 anos, trocou o Shakhtar pelo Benfica, a troco de 10 milhões de euros.

Trubin considera que a vinda para o Benfica "é um bom passo em frente, saí da minha zona de conforto".

O guardião ainda está em fase de adaptação: "Os primeiros dias foram muito desafiantes, porque tudo era diferente. Tive de me adaptar. No Benfica acolheram-me bem, todos me ajudaram e aconselharam. A cada dia que passa sinto-me mais confiante".