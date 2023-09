Goleada das antigas deixa Benfica mais perto da Liga dos Campeões

O Benfica goleou o Cliftonville, por 8-1, e apurou-se para a final da primeira eliminatória da Liga dos Campeões.

Com uma equipa com várias novidades e “poupanças”, as comandadas de Filipa Patão dominaram o encontro no Seixal.

Os golos das encarnadas foram apontados por Maria Alidou, Lúcia Alves (2), Andrea Falcón, Lara Martins (2), Beatriz Nogueira e Norney (este na própria baliza).

Já o único tento das norte-irlandesas foi marcado por Caitlin McGuinness, aos 61 minutos.

As águias vão agora defrontar o SFK Riga (Letónia), no próximo sábado, 9 de setembro, e, em caso de triunfo, chegam à fase de grupos da Champions pela terceira vez consecutiva.

O Riga derrotou, também esta quarta-feira, o Shymkent, do Cazaquistão, por 1-0.