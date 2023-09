Benfica regressa aos lucros

O Benfica voltou aos lucros depois de apresentar um resultado positivo de 4,2 milhões de euros. Dados até 30 de setembro foram comunicados à CMVM.

A SAD encarnada vinha de dois exercícios negativos: 35 milhões de euros de prejuízo em 2021/22 e 17,4 milhões de euros de prejuízo em 2020/21.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD encarnada realçou "a melhoria de 39,2 milhões de euros face ao período homólogo, estando o mesmo influenciado pelo aumento dos rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) e pela melhoria do resultado com transações de direitos de atletas".

Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingiram os 195,8 milhões de euros, o que equivale um crescimento de 15,6% face ao período homólogo, correspondendo ao valor mais elevado de sempre alcançado pela Benfica SAD, que já tinha sido alcançado no exercício transato.

"Esta evolução é explicada pelo crescimento das receitas nos três segmentos (Media TV, Matchday e Commercial), sendo de destacar o efeito positivo do desempenho desportivo na Liga dos Campeões", sublinhou a Benfica SAD.

Já o resultado com transações de direitos de atletas superou os 63,7 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 53,2% face ao valor de 41,6 milhões de euros alcançado no período homólogo.

"As principais transações ocorridas nos dois últimos exercícios estão influenciadas pelo facto de serem relativas a jogadores que representaram investimentos elevados na aquisição dos respetivos direitos e aos quais estavam associados compromissos com terceiros", vincaram as águias.