Schmidt sobre Vlachodimos, Ristic, Jurasek e Bernat

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, falou sobre as mudanças do plantel comentando as saídas de Vlachodimos e Ristic e a entrada de Bernat.

Vlachodimos

“O Ody teve um ótimo tempo no Benfica, cinco anos aqui, quase sempre número 1, ganhou troféus, esteve muto bem. Agradeço-lhe também porque fomos campeões com ele na época passada e ganhámos a Supertaça com ele também. É normal que pense no futuro dele. Nós tentamos sempre melhorar também, trazer ‘energia fresca’, como já disse. Decidimos trazer Trubin para termos mais um guarda-redes top, com muito potencial, foi uma situação nova e o Ody decidiu sair. É a decisão dele e respeitamos. Quis também aproveitar esta situação para dar minutos a Samu, para poder mostrar que pode jogar por um clube como o Benfica, porque há sempre pressão e responsabilidade. Também é bom dar tempo a Trubin para trabalhar, sentir-se confortável e preparar-se para jogar”.

Ristic

“Não jogou muito e é natural que um jogador pense em sair para ter mais minutos. Entendo isso, foi uma decisão dele e acho que foi uma boa decisão para ele. Espero que jogue muito no Celta de Vigo, é um jogador muito bom e muito boa pessoa, gosto muito dele, mas na nossa situação, com Jurásek na frente dele e com o histórico da época passada, entendo que queria sair para ter mais minutos”.

Jurasek e Bernat

“Jurasek mostrou a sua qualidade , especialmente, frente ao Boavista e também diante do FC Porto. É uma transferência ‘top’ e acreditamos nele, mas depois de Ristic sair precisávamos de mais um jogador para esta posição, com tantos jogos, e é uma transferência perfeita porque Bernat é muito experiente, vem por empréstimo e não temos de investir muito dinheiro. Agora temos duas opções, um jovem com grande potencial para se desenvolver e um jogador muito experiente”.

O técnico encarnado falou após o triunfo 4-0 do Benfica sobre o V. Guimarães.