Benfica na final da Supertaça

O Benfica venceu o Sp. Braga nas grandes penalidades, depois de um empate 3-3 nos 90 minutos, e está na final da Supertaça feminina de futebol.

Pelas encarnadas marcaram Marie Alidou, Andrea Falcón e Kika Nazareth, que tinha oferecido o segundo golo. A internacional lusa ainda desperdiçou uma grande penalidade dentro do tempo regulamentar.

Já pelas arsenalistas apontaram Sissi, Caroline Kehrer e Peace Efih, todas na primeira parte.

Na decisão por penáltis, a guarda-redes do Benfica, Lena Pauels, que se estreava, esteve em destaque ao defender dois penáltis. Nota, no entanto, para o erro que deu o segundo tento das guerreiras do Minho.

Cristy Ucheibe acabou por marcar o penálti decisivo, que deu a vitória às encarnadas.

A outra meia-final coloca frente a frente Sporting e Famalicão e está agendada para este domingo, às 15h00.