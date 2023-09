Schmidt conta com Guedes apto daqui a "três ou quatro semanas"

Gonçalo Guedes estará apto para voltar aos relvados no final de setembro. Essa é a previsão de Roger Schmidt, nos dias seguintes à oficialização do regresso do internacional português, por empréstimo do Wolves.

"Está muito motivado e a treinar no duro com os fisioterapeutas. Ele veio no inverno e teve alguns problemas, mas todos ficamos com a ideia que é um jogador de topo e que pode fazer a diferença no Benfica. Ele é um adepto do clube, ama o clube e fizemos de tudo para o manter e estamos felizes por isso. Pode ainda precisar de umas três ou quatro semanas", disse, em conferência de imprensa.

O Benfica oficializou o regresso de Guedes na terça-feira. ~

O internacional português, de 26 anos, continua na Luz depois de já ter estado cedido pelos Wolves na segunda metade da época passada.

Apesar das duas lesões, ainda esteve em 15 jogos, marcou dois golos e fez uma assistência pelos encarnados.