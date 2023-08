Ex-dirigente do Benfica diz que arbitragens estão em "benefício claro do Sporting e Porto"

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, acredita que as arbitragens desta época têm sido "desastrosas" e em "benefício claro do FC Porto e Sporting".

O ex-dirigente recorda o golo em fora de jogo de Paulinho, do Sporting, frente ao Casa Pia, e considera que afastar o VAR Hugo Miguel das nomeações foi uma "hipocrisia e o que é chamado de atirar areia para os olhos".

Sobre o jogo da noite de segunda-feira do FC Porto, o antigo "vice" acredita que Stephen Eustaquio deveria ter sido expulso aos sete minutos.

"As nomeações continuam desastrosas e, sobretudo, as arbitragem e os critérios que não são uniformes e em benefício claro do Sporting e do Porto", diz, a Bola Branca.

O antigo dirigente faz a contabilidade aos casos, começando pelo Bessa: "A expulsão do Musa é ridícula e é igual ao lance de ontem [Eustaquio], que nem foi amarelo. São pequenos e grandes detalhes, como o escândalo do golo validado ao Sporting que o próprio Conselho de Arbitragem penalizou. Passadas três jornadas, já temos o Benfica prejudicado e os outros dois rivais beneficiados".

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota 3 à arbitragem de Fábio Veríssimo no Rio Ave-FC Porto: "Eustáquio tem uma entrada forte sobre Guga e aceita-se que, numa perspetiva de gestão do jogo, Eustáquio não tenha visto o cartão amarelo”. Aos sete minutos, o médio pisou Boateng e deveria ter visto o amarelo. “Passou impune”, completa.