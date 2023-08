Roger Schmidt fecha capítulo Vlachodimos. "Ficou tudo claro"

Já não há problemas com Vlachodimos. Roger Schmidt, treinador do Benfica, garante que ficou "tudo claro" com o guarda-redes grego que foi afastado do jogo com o Estrela da Amadora.

Sem confirmar o futuro do grego, Schmidt afirma que "já disse tudo sobre este tema. Já disse na última conferência. Não houve nenhuma nova conversa. Ficou tudo claro".

Sobre as críticas que fez ao guarda-redes após o jogo no Bessa, o treinador das águias explica que "tenta ser sempre muito honesto na opinião sobre os jogos".

"Tento ser o mais honesto possível. Não foi uma boa exibição e não interessa se é o guarda-redes, o médio ou o defesa. Não importa. Eu não critiquei a pessoa, só critico o comportamento em campo. É o meu trabalho. Às vezes é a equipa, outras perguntam-me sobre um jogador. Penso que no Benfica todos os jogadores sabem que para jogar têm de estar num nível top", acrescenta, antes de continuar.

"Não há qualquer benefício porque fizeste algo de bom no passado. Fomos campeões na época passada, mas esta temporada temos de começar tudo de novo e mostrarmos de novo que somos a melhor equipa. É o futebol profissional e o meu estilo de trabalho, sendo sempre honesto com os jogadores quando é para melhorar", explica.

Vlachodimos tem sido associado à saída e questionado se o grego teria pedido para ser transferido, Schmidt assume que "é uma altura complicada" do mercado.

"A uma semana do fecho de mercado, é uma altura complicada, porque há muitas situações e há jogadores que jogam menos e que querem sair. Há agentes que querem que os jogadores saiam para fazerem dinheiro. O meu trabalho é pensar no Benfica. E amanhã temos um jogo para ganhar", diz.

Roger Schmidt garante que o Benfica "não pode vender muitos jogadores, especialmente nesta altura de final de mercado. Há sempre ajustes que podem acontecer, mas não posso garantir nada, tal como não garanti que Gonçalo Ramos iria ficar no Benfica. Como já disse, já ganhámos a Supertaça e queremos lutar pelos outros três títulos de Portugal e jogar num nível top na Champions. O que vejo é que os meus jogadores muito focados nos treinos", acrescenta.

Samuel Soares foi titular frente ao Estrela da Amadora, na última jornada, e fica a dúvida se Trubin ou Vlachodimos rendem o jovem guarda-redes na partida frente ao Gil.

O jogo em Barcelos está marcado para este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.