"Rui Costa conseguiu resolver o problema com Vlachodimos"

Paulo Madeira, antigo capitão do Benfica, elogia o papel do presidente Rui Costa em colocar um ponto final na situação de Vlachodimos no clube.

O dirigente terá resolvido o caso internamente e sem recurso a processo disciplinar para o guarda-redes grego, que terá discutido com o treinador Roger Schmidt depois de perder a titularidade para Samuel Soares.

"A decisão de resolver o problema internamente é positiva. Existiam muitos rumores de destabilização e processo disciplinar, mas o Rui Costa conseguiu resolver. O jogador é reintegrado normalmente, um atleta com sete anos de Benfica, titularíssimo e que é respeitado", aponta, a Bola Branca.

Apesar da reintegração, o futuro na Luz é ainda uma interrogação: "Os clubes estão em alerta máximo para conseguirem uma contratação. Com esta vinda do Trubin, ele também terá mais dificuldade em ser titular, mas nestes anos o Vlachodimos teve muitos concorrentes e sempre foi titular."