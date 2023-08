"O melhor para Vlachodimos é sair do Benfica"

José Carlos reconhece que é uma situação que mancha o arranque de temporada dos campeões nacionais que coloca o guarda-redes na porta de saída: "Viu chegar um concorrente que, à partida, será o titular e acredito que com este incidente o melhor para o Vlachodimos é continuar a jogar noutro local. Aqui as coisas não ficaram muito favoráveis a que se mantenha".

Vlachodimos voltou hoje a treinar com o Benfica, no Seixal, após a folga concedida pelo treinador alemão e depois do episódio que marcou o jogo com o Estrela da Amadora.

"Concordo com quem defende que não o deveria ter feito publicamente. Enquanto ex-jogador acho que estas situações devem ser resolvidas internamente, cara a cara. Isto está muito claro para mim. Depois, as coisas tendem a evoluir para patamares que não são os desejáveis, como aconteceu", começa por dizer, a Bola Branca.

O melhor para o futuro de Vlachodimos será deixar o Benfica no verão, acredita José Carlos. No entanto, o ex-jogador das águias culpa o treinador Roger Schmidt pela gestão da situação.

Neres e Morato são dois brasileiros muito cobiçados e com interesse do Zenit e Nothingham Forest, respetivamente. José Carlos lembra que uma equipa não se faz apenas de 11 jogadores.

"Campeões não se fazem com 11 jogadores, são muito mais. São segundas linhas, mas podem perfeitamente ser titulares. A ideia do Benfica foi dar melhores alternativas do que na época passada. Manter estas é fundamental. E o Neres, a jogar assim, vai ser titular muitas vezes. Não estou a ver o Benfica a abrir mão destes jogadores se quer continuar com as aspirações de conquistar títulos", termina.