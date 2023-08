Neres com proposta da Rússia e vontade de deixar o Benfica

David Neres tem uma proposta do Zenit, do campeonato russo, e vontade de deixar o Benfica, segundo o jornal "Record".

O avançado brasileiro perdeu a titularidade no Benfica já na reta final da época passada e voltou a começar esta época no banco de suplentes. Neres decidiu o jogo frente ao Estrela da Amadora com assistências para os dois golos das águias.

Neres, de 26 anos, estará saturado de não ser titular nas opções de Roger Schmidt e terá interesse em deixar o clube já neste verão.

O avançado apontou 12 golos e 15 assistências na época passada e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. A proposta do Zenit rondará os 40 milhões de euros.

Neres, que passou pela Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk e deixou o clube após o início da invasão russa sem se ter estreado, estará interessado em rumar ao clube de São Petersburgo.

O mercado de transferências encerra na próxima semana, dia 31 de agosto, e o Benfica terá não só o caso de Neres por resolver, mas também de Vlachodimos, guarda-redes que deverá deixar o clube.