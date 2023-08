​Zeca "estranha" situação de Vlachodimos. "Pode achar que não foi apoiado pelo clube"

Zeca Rodrigues "estranha" a situação de Odysseas Vlachodimos no Benfica.

O guarda-redes grego foi afastado do jogo com o E.Amadora e tem o futuro em aberto, após alegadamente ter discutido com o treinador a sua posição na equipa.

Companheiro de seleção e antigo colega de equipa no Panathinaikos, Zeca considera que - chegados aqui - o melhor para Vlachodimos será prosseguir a carreira fora da Luz. Mas, nestas declarações a Bola Branca, começa por estranhar o que está a suceder.

"Parece-me estranho que tenha discutido com o mister, sendo ele uma pessoa calma, como o conheço. Fico triste, porque sei que ele gosta do Benfica e agora está nesta situação. Saída? É um ativo e não acho que fosse bom para ele ficar parado. Se ficar de lado, tem de ir por essa via, por uma saída que seja boa para ele. Para ser feliz e para o Benfica encontrar um bom negócio", defende o médio de 34 anos, para quem Vlachodimos ter-se-á sentido injustiçado, e desgastado, após tantas dúvidas - ano após ano - sobre a sua titularidade na baliza encarnada.

"Como ex-companheiro e colega de seleção, considero que foi muitas vezes criticado sem sentido. Pode achar que não foi apoiado pelo clube. Isso terá trazido algum cansaço ao próprio jogador, para ter tomado a atitude que dizem que tomou", termina Zeca.