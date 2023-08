Figueiredo receia que caso Vlachodimos afete resto da época do Benfica

António Figueiredo, antigo vice-presidente do Benfica, confessa ter ficado surpreendido com o afastamento do guarda-redes Odysseas Vlachodimos e assume preocupação que o incidente afete o resto da temporada.

Roger Schmidt criticou publicamente a exibição de Vlachodimos no Bessa, na primeira jornada, e deixou-o de fora da partida frente ao Estrela da Amadora. Os jornais nacionais dão ainda conta de uma discussão entre treinador e jogador que pode levar à saída do internacional grego.

Em declarações a Bola Branca, Figuiredo não considera que as declarações de Schmidt tenham sido violentas, mas o antigo vice-presidente sustenta que jamais o técnico alemão deveria ter feito aquela análise em público.

"Não esperava. Nem em relação ao jogador, nem em relação ao treinador. Embora entenda que as palavras do treinador não foram assim tão graves, não é habitual um líder referir-se assim a um seu subordinado. Um líder não pode dizer de um seu subordinado aquilo que ele disse", explica.

Figueiredo assume surpresa com a instabilidade do Benfica e assume preocupação com as consequências do caso com Vlachodimos.

"Aquilo que os benfiquistas esperavam que fosse um passeio numa estrada bem alcatroada, parece que está a ter muitos buracos. Mas os buracos provocados pelos adversários, contamos com eles. Provocados dentro da nossa casa não é admissível. Tem receio que este caso inquine o resto da época? Tenho. O Vlachodimos é um belíssimo guarda-redes que está há seis anos no Benfica e estas coisas têm reflexo no balneário", alerta.

O antigo dirigente encarnado espera que "a quantidade substancial de matéria de prima que o Benfica tem este ano não dificulte as decisões do treinador".

"Isso já aconteceu no passado, até com um treinador português, que quanto mais lhe davam pior ficavam as coisas. Espero que isso não aconteça", finaliza, sem identificar o destinatário da mensagem.

Depois da derrota com o Boavista na primeira jornada, o Benfica venceu o Estrela da Amadora, por 2-0, na segunda jornada.