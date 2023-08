Schmidt e Vlachodimos. “Queria energia fresca” na baliza

Veja também:

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, falou sobre a situação de Vlachodimos justificando a perda de titularidade do grego com a necessidade de “energia fresca nesta posição”.

"Depois de segunda-feira [derrota 3-2 diante do Boavista] foi claro que queria energia fresca nesta posição, agora que temos três guarda-redes de topo”.

“A exibição não foi boa e decidir fazer mudanças. Quis aumentar a concorrência nesta posição. Decidi dar uma opção a Samuel Soares, que esteve bem na pré-época, e estou contente com ele. Trubin tem potencial para vir a ser o guarda-redes do Benfica, mas tem apenas nove dias de trabalho aqui, está ainda a adaptar-se”, referiu.

Na sala de imprensa da Luz, após o triunfo 2-0 contra o Estrela Amadora, Schmidt considera que “foi uma boa decisão colocar Samu, que mostrou ser um bom guarda-redes”.

Questionado sobre se Vlachodimos lhe pediu explicações quando ouviu o onze, Schmidt não comentou.

"Se é o fim para Vlachodimos? Claro que não, temos três bons guarda-redes", finalizou o técnico dos encarnados.

De recordar que Samu foi titular e Trubin esteve no banco. Vlachodimos foi preterido e nem sequer aqueceu com os companheiros, como é habitual no Benfica para o terceiro guarda-redes.

Os média garantem que houve um desentendimento entre o guarda-redes e o treinador. Vlachodimos não terá gostado de perder a titularidade.