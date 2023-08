Schmidt. “Podíamos ter marcado cinco ou seis golos”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, estava contente após o triunfo (2-0) diante do Estrela Amadora, mas considera que “o jogo podia ter sido mais fácil”.

“Tivemos muitas oportunidades. Defrontámos uma boa equipa, com um bom guarda-redes e tivemos de ser pacientes. Por vezes há jogos assim, foi um teste à nossa paciência e acabámos por marcar”, referiu.

O técnico dos encarnados deixou elogios a vários jogadores: “O David Neres esteve muito bem, entrou bem no jogo e mudou o jogo com duas assistências, o Samu [Samuel Soares] também esteve muito bem na baliza e, portanto, há muitos motivos para estar contente”.

Na flash interview da Btv, Schmidt acrescentou: “O primeiro golo é sempre importante. Se tivéssemos marcado cedo, teria sido mais fácil. Podíamos ter marcado cinco ou seis golos. Mostrámos uma mentalidade muito boa e qualidade no futebol exibido, portanto estou feliz.”

O Benfica venceu 2-0, com golos de Tengstedt e Rafa, já perto do final da partida. É a primeira vitória dos encarnados no campeonato.