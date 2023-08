Benfica. Um jogo de castigo para Musa

Está confirmado um jogo de castigo para Musa após o cartão vermelho direto recebido no Boavista – Benfica da primeira jornada do campeonato.

Segundo o relatório de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o avançado encarnado “entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo”.

A decisão foi tomada tendo por base o que escreveu o árbitro António Nobre no relatório da partida.

Assim, Musa falha o Benfica – Estrela Amadora deste sábado, partida da segunda jornada da I Liga.