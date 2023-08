Benfica pode abrir porta da seleção brasileira ao "goleador nato" Arthur Cabral

O faro de golo de Arthur Cabral vai ajudá-lo a afirmar-se no Benfica e pode abrir-lhe as portas da seleção brasileira, considera Rafinha, que jogou com o ponta de lança brasileiro no Ceará, entre 2014 e 2018.

Rafinha habituou-se a servir Arthur no Brasil e, agora, espera que o sirvam na Luz. Em declarações a Bola Branca, o extremo brasileiro revela que jogaram juntos "desde novos" e que o novo jogador do Benfica, que deverá estrear-se na receção ao Estrela da Amadora, no sábado, no lugar do castigado Musa, "sempre mostrou aquele faro de golo diferenciado".

"Estava sempre a fazer golos. Acredito muito e torço [para que Arthur Cabral tenha sucesso no Benfica]. Ele é uma pessoa excecional e uma excelente jogador, como já provou no Basileia, na Fiorentina e no Ceará, tanto na formação como no profissional. É um grande jogador e também merece ter oportunidade na seleção brasileira, e no Benfica não vai ser diferente. Espero que dê tudo certo, torço por ele", declara Rafinha.