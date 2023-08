Benfica espera ainda conseguir reaver Gonçalo Guedes

O Benfica espera ainda ter oportunidade de repetir o empréstimo de Gonçalo Guedes junto do Wolverhampton Wanderers.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Roger Schmidt admite que gostaria de voltar a contar com o avançado internacional português, cedido na segunda metade da última época ao Benfica.

"É um assunto em aberto. Não sei o que aconteceu. O Gonçalo era um jogador muito importante para nós quando chegou em janeiro, mas teve muito pouca sorte com as lesões. Não sei se há nova oportunidade para o termos esta época. Seria excelente, porque ele é um jogador de topo."

Schmidt assume que o Benfica teria de se encarregar da recuperação de Guedes, mas que isso não o demove de querer reaver o avançado.

"Veremos se temos oportunidade de o trazer, mas claro que ele seria muito bem-vindo. aprecio-o como jogador e como pessoa", vinca.

Roger Schmidt fazia a antevisão da receção do Benfica recebe ao Estrela da Amadora no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz, a contar para a segunda jornada do campeonato. Encontro com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.