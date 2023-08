"Arthur Cabral tem contra o Estrela o jogo ideal para se estrear"

Arthur Cabral espreita a titularidade no Benfica, frente ao Estrela da Amadora, sábado às 20H30 e em Bola Branca, Daniel Kennedy, antigo jogador de ambos os emblemas, considera que este é o momento certo para o avançado brasileiro contratado à Fiorentina ir a jogo mostrar o que vale.

"É um jogador novo que não conhece a forma como os seus colegas jogam, mas todos sabem que é um excelente avançado. Acho que é a oportunidade certa de entrar na equipa titular, Penso que Arthur Cabral está bastante motivado e vai sentir o calor do estádio da Luz. É o jogo ideal para ele, principalmente depois do que aconteceu no primeiro jogo do campeonato, para ele mostrar o que vale", entende,

O Benfica iniciou a defesa do título com uma derrota na 1ª jornada - há 9 anos que os encarnados entravam sempre a vencer no campeonato. Kennedy considera obrigatório ganhar ao Estrela da Amadora para esquecer de vez o desaire diante do Boavista.

"O primeiro jogo não correu como os benfiquistas desejavam, e claro que este jogo contra o Estrela da Amadora, é mais que obrigatório vencer. É preciso ganhar e fazer um bom jogo perante os adeptos, com os jogadores a regressarem às vitórias", conclui.

O Benfica - Estrela da Amadora está agendado para as 20h30 deste sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.