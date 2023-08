Arthur Cabral tem oportunidade de ouro para ganhar um lugar no onze do Benfica

José Calado acredita que o reforço Arthur Cabral tem a oportunidade perfeita, frente ao Estrela da Amadora, da segunda jornada do campeonato, de começar já a ganhar a titularidade no Benfica.

A saída à pressa de Gonçalo Ramos para o PSG promoveu a chamada ao 11, no Estádio do Bessa, de Petar Musa, que, porém, acabou expulso. As portas da titularidade estão, portanto, escancaradas para Arthur Cabral, contratado por 20 milhões de euros à Fiorentina.

Em entrevista a Bola Branca, José Calado, antigo jogador de Benfica e Estrela da Amadora, aposta que o ponta de lança brasileiro vai tentar mostrar que os encarnados o contrataram para ser ele e mais dez.



"Quando é uma contratação e se tiver oportunidade de se mostrar, ainda por cima perante os seus adeptos, quer brilhar. Este jogador tem oportunidade para se mostrar, com a saída [do onze] de Petar Musa e vai querer, obviamente, dar cartas. Se este ponta de lança se mostrar e se Roger Schmidt lhe der oportunidade, vai querer cimentar a sua posição na equipa e afirmar-se como titular", afirma o antigo médio.



Estrela pode pôr águia em sentido

Calado antecipa um encontro que pode ser perigoso para as águias, que vêm de derrota (3-2) no Bessa, perante um Estrela que "tem qualidade para jogar" e tentar levar da Luz um ou mais pontos.

"Se permitirem ao Estrela sonhar e evoluir na Luz e se criar nervosismo, entre aspas, perante os jogadores do Benfica, fazendo um jogo agradável a nível defensivo e saindo rápido para o contra-ataque, poderá complicar. O favoritismo está do lado dos homens da Luz, mas neste campeonato já vimos que às vezes há surpresas onde menos se espera", alerta.



O Estrela da Amadora volta esta época à I Liga, em que não jogava há mais de 14 anos. Para Calado, o escalão maior do futebol português "é o sítio onde o Estrela merece estar, entre os grandes clubes".

"É verdade que passou muito tempo, mas com as pessoas certas, que têm estado à frente do Estrela, e, acima de tudo, com investimento, que no futebol moderno é necessário, confio que o Estrela se irá manter e irá consolidar a sua posição entre os grandes", afiança o antigo jogador.



Calado em dois momentos históricos

A equipa da Reboleira nunca ganhou no Estádio da Luz, mas já empatou duas vezes, em 1993/94 e 1997/98. Calado esteve em ambos os jogos: o primeiro do lado do Estrela e o segundo ao serviço do Benfica.

O antigo internacional lembra-se de ambas as ocasiões e conta uma história "curiosa" sobre o primeiro jogo, quando tinha apenas 20 anos.

"Na altura, eu estava a cumprir serviço militar. Não deixa de ser curioso eu ter feito praticamente essa semana de campo e, depois, ter acabado por ir jogar ao Estádio da Luz, onde, na altura, nunca tinha jogado. Por isso, foi um momento especial para mim, também", recorda.



Memórias de um dos jogadores que vestiram a camisola de Estrela da Amadora e Benfica, que se defrontam na Luz no sábado, às 20h30. Jogo com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.