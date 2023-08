Jurásek deve parar um mês

O lateral esquerdo David Jurásek, que fez uma entorse tornozelo direito no jogo do Estádio do Bessa, esta segunda-feira, vai parar durante quatro semanas.

A notícia está a ser avançada pelo jornal A Bola.

A lesão foi contraída já perto do fim do Boavista-Benfica, aos 90 minutos, e o defesa foi obrigado a sair, após um lance com Pedro Malheiro.

Para o lugar do checo entrou o croata Ristic, aos 90+4', que agora se torna a única alternativa das águias para o lugar de lateral esquerdo.