Schmidt. “Se ficávamos descontentes só com um ponto, ainda mais ficamos com a derrota”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, diz que a equipa já ficava descontente com o empate, ainda mais com a derrota (3-2), mas “o futebol, por vezes, é mesmo assim”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos encarnados resume a partida do Bessa.

“Foi um teste especial. Marcámos cedo, na segunda parte tivemos uma expulsão e logo depois o Boavista fez o 1-1. Recuperámos o controlo do jogo, tivemos oportunidades, fizemos o segundo golo, mas de penálti sofremos novamente o empate. Outra vez tivemos o controlo, criámos novamente oportunidades, mas o Boavista voltou a marcar já perto do fim e se ficávamos já descontentes só com um ponto, ainda mais ficamos com a derrota. O futebol, por vezes, é mesmo assim e temos de aceitar”, resumiu.

Schmidt considera que o Benfica fez “60 minutos excelentes” com 10 jogadores (após a expulsão de Musa). “Controlámos o desafio, jogámos para fazer mais golos, mas, no final, o resultado não caiu para o nosso lado.”

O Benfica perdeu 3-2 no Bessa na primeira jornada do campeonato.