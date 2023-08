Benfica. “Podemos fazer mais rotação”, promete Schmidt

O técnico do Benfica, o alemão Roger Schmidt, afirma que o atual plantel vai permitir efetuar "mais rotação" do que na temporada passada e enalteceu a qualidade das equipas da I Liga.

"Acho que a época vai ser muito difícil. Temos de ser consistentes, jogar bom futebol e conquistar muitos pontos. Para mim, não faz sentido falar de favoritos agora. Tenho muito respeito por todas as equipas. O Famalicão ganhou ao Braga, por exemplo. Dá para ver a qualidade que há nesta Liga", afirmou Roger Schmidt.

O treinador alemão falava aos jornalistas no Centro de Estágios do Benfica, no Seixal, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de segunda-feira com o Boavista, no Bessa, que marca o início da defesa do título dos encarnados.

"Depois da vitória na Supertaça, tivemos mais confiança para preparar esta partida. Estamos preparados. Os jogadores estão focados, preparados e felizes por estarem de novo em competição. Todos querem fazer um bom jogo e vencer o Boavista", referiu.

Schmidt mostrou-se agradado com a chegada dos reforços Trubin a Arthur Cabral, dois jogadores de "grande qualidade", e prometeu "mais rotação" esta época devido à "qualidade do plantel".

"No ano passado, utilizámos o mesmo onze várias vezes. Em algumas posições, não há muitas diferenças entre os jogadores que temos. Os centrais estiveram muito bem na pré-época. O mesmo com os médios. Por isso, esta época espero e acho que podemos fazer mais rotação. Os jogadores equivalem-se muito", considerou.

O Boavista-Benfica está agendado para as 20h45 de segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, e encerra a primeira jornada da edição 2023/24 de I Liga.