Schmidt. Vitória "merecida" em Supertaça jogada "como se fosse a final do Mundial"

Roger Schmidt considera que o Benfica mereceu ganhar a Supertaça Cândido de Oliveira ao FC Porto, pelo que fez na segunda parte, num jogo disputado, enaltece, "como se fosse a final do Mundial".

Em declarações à RTP 3, no final da partida, o treinador alemão reconhece que "a Supertaça não é o troféu mais importante", contudo, o facto de ser o primeiro título da época e o valor do adversário - "o Porto fez uma boa primeira parte e merece elogios, principalmente nos primeiros 30 minutos", refere - dão outro brilho à vitória do Benfica:

"O Porto foi segundo classificado no campeonato e ganhou a Taça de Portugal, é um grande adversário. Estas duas equipas jogaram a Supertaça como se fosse a final do Mundial. É muito importante, mas nada tem a ver com o que vem a seguir. Agora é passo a passo."

A mensagem e o fator Musa ao intervalo

Schmidt admite que a primeira parte foi "muito difícil" e que o Benfica teve "dificuldades em encontrar soluções" para a superioridade do rival. Ao intervalo, contudo, optou por uma mensagem positiva aos jogadores.

"Disse-lhes que estavam a jogar bem, que ao intervalo o 0-0 era importante. Fizemos algumas alterações. Foi importante meter o Musa na segunda parte, ficámos muito mais agressivos. Pusemos muita pressão, ganhámos muitas bolas, marcámos dois bons golos. Foi um jogo difícil, muito bom, mas merecemos ganhar", sublinha.

Face à ausência de Gonçalo Ramos, vendido ao Paris Saint-Germain, Roger Schmidt optou por um ataque móvel, em vez de lançar Petar Musa no onze. O plano correu mal e, ao intervalo, o alemão fez entrar o croata, que ajudou a revolucionar o jogo e marcou o segundo golo.

"Tínhamos de mudar, pela qualidade do adversário. O Porto jogou muito bem, agressivo, contundente, a ganhar muitas bolas. Ter ou não ponta de lança não fazia diferença. É aceitar e, mal consigamos, mudar. Foi o que fizemos. Estou muito satisfeito com a minha equipa, que mostrou uma grande atitude e, na segunda parte, um grande futebol", assinala.

Roger Schmidt levou o Benfica à conquista da nona Supertaça da sua história, com uma vitória, por 2-0, sobre o FC Porto, em Aveiro.