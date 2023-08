"Conquista da Supertaça foi importante para retirar dúvidas"

José Manuel Capristano considera que a conquista da Supertaça foi importante para o Benfica demonstrar que não havia motivo para duvidar da equipa, após ter perdido os dois últimos jogos de preparação.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo vice-presidente do clube da Luz admite que "a Supertaça vale o que vale, mas é sempre ganhar no princípio da época, depois de tantas vicissitudes".

"Já se antevia que o Benfica, com os dois últimos resultados, já não era o Benfica que se esperava. Afinal, e embora tenhamos começado mal, porque o Porto esteve melhor nos primeiros 15 a 20 minutos, o Benfica equilibrou e a segunda parte foi um Benfica de que nós gostamos, aspiramos e desejamos", salienta.

Capristano considera que o Benfica foi o justo vencedor e fez "um jogo muito bom": "Podíamos ter feito mais um golo ou dois. Enquanto benfiquista, fiquei muito satisfeito com a exibição e com o resultado."

Capristano reprova críticas do Porto ao árbitro

Sérgio Conceição e Pepe foram expulsos no jogo e, através dos meios do clube, os dragões criticaram a arbitragem de Luís Godinho. Críticas comentadas com ironia por José Manuel Capristano:

"O que o Porto queria com certeza é que o senhor Luís Gonçalves fosse o árbitro, o senhor Pinto da Costa um fiscal de linha e o senhor médico outro fiscal de linha ou quarto árbitro, assim é que o Porto gostava."

"Toda a gente reconheceu que foi uma arbitragem extraordinária, muito boa, assim deviam ser todas. Eu não consigo perceber a razão que esta gente tem, quando perde o árbitro é sempre mau. O desportivismo para eles não é nada. É ganhar a qualquer preço, de qualquer maneira. Quando não ganham, cai o Carmo e a Trindade", lamenta.



O Benfica derrotou o FC Porto, por 2-0, em Aveiro, na quarta-feira, e conquistou a Supertaça, o primeiro troféu da época 2023/24.