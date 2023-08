Roger Schmidt. Benfica "bem preparado" para Supertaça

O treinador do Benfica considera a equipa preparada para a Supertaça, frente ao FC Porto. O primeiro jogo oficial da temporada tem lugar esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

"Temos de estar preparados. É a primeira competição, a pré-época acabou", declarou em conferência de imprensa Roger Schmidt, para quem a equipa trabalhou "muito bem" e "os jogadores estiveram bem" durante a pré-temporada.

"A época começa com a chance de ganhar um troféu. Vamos dar tudo. Sabemos que é sempre difícil jogar com o FC Porto, mas estamos bem preparados para tentar colocar em capo o que trabalhámos na pré-época", considera o técnico do clube encarnado, para quem "ganhar a um adversário direto seria bom".

Petar Musa é uma das opções de Roger Schmidt para substituir Gonçalo Ramos, cuja saída para o Paris Saint-Germain a dois dias da Supertaça foi um dos temas da conferência de imprensa de antevisão do jogo. "O Petar [Musa] mostrou que é importante, vindo do banco, mas marcou golos. Trabalhou no duro e é opção para amanhã", disse.



"Todos os jogadores estão em boa forma, agora temos de encontrar os certos para entrar no onze. Precisamos de bons jogadores no banco também, porque nem todos conseguem estar sempre no topo de forma", esclarece Schmidt.

Para o treinador do Benfica, o onze inicial ainda não está totalmente definido, mas a prioridade é encontrar "a tática perfeita", já que é necessário "um bom equilíbrio" entre toda a equipa.

"Tento manter sempre todas as possibilidades em aberto até ao último minuto. Muitas vezes é uma questão do momento em que os jogadores estão a atravessar. Neste momento não tenho um onze feito na minha cabeça", revelou.