Arthur Cabral esperado em Lisboa esta terça-feira para reforçar o Benfica

Arthur Cabral é esperado em Lisboa, esta terça-feira, para realizar os habituais testes médicos e assinar contrato com o Benfica.

O ponta de lança brasileiro, de 25 anos, já se despediu da Fiorentina, para rumar a Portugal, conforme as imagens captadas pela "RadioFirenzaViola" e publicadas nas redes sociais.

Arthur Cabral é o escolhido para render a saída de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain. O Benfica irá receber antecipadamente 20 milhões de euros pelo empréstimo do internacional português, por uma época, com cláusula de compra obrigatória de 65 milhões de euros, mais 15 por objetivos - o que dá um total possível de 80 milhões de euros.

O Benfica usa já os 20 milhões que recebe no imediato por Gonçalo Ramos para comprar Arthur Cabral à Fiorentina. Segundo o "TuttoMercatoWeb" e o "Record", o avançado pode custar mais cinco milhões de euros, consoante a concretização de objetivos.

Arthur Cabral é um namoro antigo do Benfica: já tinha sido associado ao clube no passado. Na Fiorentina, apontou 17 golos em 48 jogos na temporada passada. Formado no Ceará, passou ainda pelo Palmeiras, antes de se transferir para o Basileia, da Suíça, onde demonstrou a sua veia goleadora, com 65 golos em 106 encontros disputados.