"Um dia pretendo voltar". Gonçalo Ramos agradece 10 anos de Benfica

Pouco depois de ser oficializado como jogador do Paris Saint-Germain (PSG), Gonçalo Ramos publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Benfica, em que diz que quer voltar a jogar no clube encarnado.

"Chegou o momento de me despedir do clube que me fez sair de casa com 12 anos e em tão pouco tempo se tornou casa também", disse o jogador de 22 anos, antes de declarar que, ao fim de 10 anos no clube da Luz, sai "com a certeza de que um dia" pretende voltar.



"O Benfica estará sempre no meu coração e é o clube que fez de mim o jogador e a pessoa que sou hoje. Consegui concretizar o meu sonho, ser campeão pelo Benfica. O caminho foi lindo, mas certamente ficarão linhas por serem escritas", acrescentou o atacante natural de Olhão.



O jogador agradeceu a todos os que o ajudaram ao longo do percurso, antes de escrever "Obrigado Benfica" para terminar a publicação.