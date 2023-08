Trubin já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

O guarda-redes Anatoliy Trubin aterrou esta segunda-feira em Portugal para assinar pelo Benfica.

O até agora jogador do Shakhtar Donetsk chegou de avião, ao aeródromo de Tires, em Cascais, e foi "apanhado" pelos jornalistas, mas não prestou declarações.

Anatoliy Trubin vai assinar pelo Benfica e ser concorrente do grego Odysseas Vlachodimos na baliza do Benfica.



O guarda-redes ucraniano vai custar 10 milhões de euros, mas o Shakhtar reserva 40% de uma futura transferência do jogador.



Trubin tem 22 anos, quase dois metros de altura (1,99 m) e sete internalizações pela seleção ucraniana.



A chegada de Anatoliy Trubin acontece no dia em que foi oficializada a transferência do avançado Gonçalo Ramos do Benfica para o Paris Saint-Germain (PSG).