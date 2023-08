Negócio de Gonçalo Ramos é "bom, mas podia ser melhor"

O antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, Gaspar Ramos, lamenta o momento da transferência de Gonçalo Ramos para o PSG.

Em declarações a Bola Branca, o ex-dirigente considera que financeiramente o negócio é bom para o clube da Luz, mas poderia ser melhor, ao invés do plano desportivo, já que acontece na antevéspera da Supertaça.

"Financeiramente é um bom negócio, penso que até poderia ter sido melhor. Este processo começou a ser muito mal conduzido logo à partida, quando ele tem uma cláusula de 120 milhões e o Benfica informou que admitia vendê-lo por 80. Perante essa disponibilidade, deviam ter começado logo a pensar num 'plano b' para ter uma alternativa para o início da época, considerando já este jogo da Supertaça", diz.

"Verificamos que isso não aconteceu e lamento", afirma.

Com a saída iminente de Gonçalo Ramos para o PSG, Roger Schmidt vai ter de trabalhar um modelo de jogo diferente, num cenário que desagrada a Gaspar Ramos em pleno início oficial da época.



"Não havendo alternativa neste momento para o Gonçalo Ramos, naturalmente que faz falta um homem que corresponde àquilo que é o desejo do treinador quanto ao seu modelo de jogo. E ele vai ter que alterar o modelo de jogo, porque vai ter um ponta de lança com características diferentes. Acho que não é uma ideia saudável, mas vamos ver, pode ser que corra bem", considera.

Esperado na Luz é o guarda-redes internacional ucraniano Anatoliy Trubin, de 22 anos de idade e 1,99m de altura.

A titularidade no Shakhtar Donetsk e na seleção da Ucrânia são alguns dos atributos com que Trubin chegará a Lisboa para lutar pelo lugar que é de Odysseas Vlachodimos. Um dossiê que, para Gaspar Ramos, não foi tratado no devido tempo.

"O processo de contratação já devia ter sido iniciado há mais tempo, deixando cair o Bento, que andámos imenso tempo à volta dele a discutir valores. Já devíamos há mais tempo ter considerado esta segunda hipótese, porque o jogador já cá devia estar neste momento. É útil a vinda de um jogador com essas características, porque o Vlachodimos é um excelente guarda-redes vai ser certamente o principal guarda redes, mas nós precisamos de ter para uma situação de infelicidade, uma lesão qualquer outro tipo de situação que possa acontecer ao Vlachodimos, ter um guarda redes ao nível dele". conclui.