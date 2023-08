Gonçalo Ramos em Paris para reforçar o PSG. Avançado falha a Supertaça

Gonçalo Ramos já está em Paris para reforçar o PSG e não jogará a Supertaça Cândido de Oliveira pelo Benfica, segundo sabe a Renascença.

O acordo entre Benfica e os franceses está completamente fechado, mas restava a dúvida se o internacional português ainda iria jogar a Supertaça com o Porto, na quarta-feira. A resposta é negativa.

Ramos, de 22 anos, vai ser emprestado ao PSG com opção de compra obrigatória no final da temporada por 65 milhões de euros, mais 15 por objetivos.

Os moldes do acordo permitem ao PSG cumprir o "fair play financeiro", regras financeiras impostas pela UEFA. As águias asseguram a primeira grande venda do próximo verão, uma vez que nesta temporada garantiram a venda de Enzo Fernández por 120 milhões em janeiro, ao Chelsea.

Gonçalo Ramos apontou 41 golos em 106 jogos pela equipa principal do Benfica. Estreou-se no final da época 2019/20, mas foi na passada que se afirmou em definitivo, com Roger Schmidt. Apontou 27 golos em 48 jogos disputados.