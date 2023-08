Benfica revela contornos da transferência de Gonçalo Ramos para o PSG

O avançado Gonçalo Ramos foi esta segunda-feira anunciado com reforço do Paris Saint-Germain (PSG). O Benfica explica os contornos da transferência, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Gonçalo Ramos, de 22 anos, segue para Paris por empréstimo até ao final da temporada 2023/2024, com cláusula de compra obrigatória.

O negócio poderá render aos cofres encarnados até 80 milhões de euros: 65 milhões, mais 15 milhões por objetivos, avança o Benfica.

"O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros)", indicam os encarnados.



O Paris Saint-Germain fica responsável pelo pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes de formação, de 5%, e o Benfica "terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade".

"PSG é um dos maiores clubes do mundo"

Gonçalo Ramos já prestou as primeiras declarações como jogador do Paris Saint-Germain.

"É um grande orgulho e uma felicidade imensa chegar ao Paris Saint-Germain", declarou o internacional português.

"O PSG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores elencos", sublinha Gonçalo Ramos.