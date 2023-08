Benfica garante contratação de Trubin

O Benfica chegou a acordo final com o Shakhtar Donetsk para a transferência do guarda-redes Anatoliy Trubin. A informação é avançada pelo jornal "A Bola" e foi confirmada pela Renascença.

O guarda-redes ucraniano vai custar 10 milhões de euros, mas o Shakhtar reserva 40 por cento de uma futura transferência do jogador.

Trubin, de 22 anos, estava no último ano de contrato, o que ajudou as águias a reduzir o valor inicialmente pedido de 20 milhões de euros. As boas relações entre os clubes, depois das transferências de Pedrinho e David Neres, ajudaram também na negociação.

O internacional ucraniano, de dois metros de altura, chega ao Benfica após três temporadas a titular no clube onde foi formado. Trubin vai competir pela titularidade com Odysseas Vlachodimos, há várias temporadas o titular da baliza.

As águias estiveram interessadas em Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, mas o emblema brasileiro não se mostrou disponível para negociar.