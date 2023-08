Gonçalo Ramos vai ser emprestado ao PSG com cláusula obrigatória

Gonçalo Ramos está mesmo de saída do Benfica. No entanto, segundo a imprensa nacional, o encaixe financeiro para as águias não acontece já, mas sim no próximo verão.

O Paris Saint-Germain fechou acordo com as águias para um empréstimo do internacional português. O acordo contempla uma opção de compra obrigatória no final da temporada por 65 milhões de euros, mais 15 por objetivos.

Os moldes do acordo permitem ao PSG cumprir o "fair play financeiro", regras financeiras impostas pela UEFA. As águias asseguram a primeira grande venda do próximo verão, uma vez que nesta temporada garantiram a venda de Enzo Fernández por 120 milhões em janeiro, ao Chelsea.

A saída de Ramos está praticamente confirmada e o jovem ponta de lança assinará um contrato de cinco épocas, até 2028. É a segunda saída de um titular das águias, depois de Grimaldo ter assinado pelo Leverkusen a custo-zero.

O avançado de 22 anos foi o melhor marcador da equipa na temporada passada, com 27 golos apontados em 47 jogos disputados. Tinha contrato por apenas mais duas épocas e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Gonçalo Ramos já não deverá jogar na Supertaça Cândido de Oliveira, na próxima quarta-feira, frente ao FC Porto. Roger Schmidt fica com Petar Musa e Casper Tengstedt como opções para a frente de ataque.

PSG em ebulição

Ramos junta-se aos vários portugueses do plantel do PSG, que para já conta com Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches.

O Paris Saint-Germain vive um momento de total incerteza devido à novela relacionada com a saída de Kylian Mbappé. O francês recusa renovar e o PSG quer transferir já o avançado.

A incerteza em relação ao futuro de Mbappé levou mesmo Luis Enrique, treinador da equipa, a ponderar a saída. Gonçalo Ramos e Ousmane Dembélé são iminentes reforços para a frente de ataque.