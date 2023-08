"Gonçalo Ramos tem espaço para jogar no PSG"

Gonçalo Ramos tem espaço para jogar regularmente no Paris Saint-Germain.

A opinião é de Daniel Kenedy, que em 1996 fez caminho igual ao que Gonçalo Ramos fará. Na altura, deixou o clube da Luz aos 23 anos para ser reforço do emblema parisiense.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio diz que o avançado tem espaço para jogar no PSG, até pelo valor que vai investir em Gonçalo Ramos - 65 milhões de euros mais 15 em objetivos.

"Uma equipa como o PSG que está recheada de excelentes jogadores. Mas para pagar esse dinheiro por Gonçalo Ramos é porque o treinador também acredita nele e acredita que poderá ter um lugar como titular na equipa. É sempre difícil, mas o Gonçalo Ramos é um excelente finalizador. Quer seja no Benfica, ou no PSG, vai aproveitar as oportunidades que vai ter. Mas penso que terá hipótese de jogar no PSG", assegura.

A saída de Gonçalo Ramos deixa descalço o ataque de Roger Schmidt que terá Musa, como maior referência atacante. Por isso, Kenedy sublinha a necessidade de contratar alguém para o seu lugar.



"O Gonçalo é um jogador que conhecia bem os movimentos dos outros jogadores e a sua saída pode pesar na prestação do Benfica. Se o Gonçalo sair ficará apenas Peter Musa como avançado, o que significa que será preciso ir buscar outro avançado. Pode colocar-se a questão até que ponto o outro avançado poderá chegar e encaixar-se logo no esquema do Benfica", afirma.

Kenedy também jogou pelo FC Porto e nestas declarações à Renascença considera que não há favorito para o jogo da Supertaça.

"É o primeiro jogo oficial da época, as equipas ainda não estão ao nível que querem estar. Tudo pode acontecer. O Benfica com excelentes reforços, uma equipa muito boa. O Porto também se reforçou bem e não há favoritos para uma final e ainda por cima o primeiro jogo oficial, por isso tudo pode acontecer", sublinha.