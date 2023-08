Benfica agradaria a Trubin

Nuno Campos está convicto que o Benfica agradaria a Anatoliy Trubin, guarda-redes de 22 anos do Shakthar Donetsk, que está a ser associado ao clube da Luz.

Em declarações a Bola Branca, o antigo treinador adjunto dos ucranianos - com Paulo Fonseca - admite ainda que o Shakthar poderia aceitar negociar o guardião. Todavia, haveria um senão pelo meio...

"O Benfica é muito interessante para ele e ele veria esta situação com bons olhos. Jogaria a Champions e permitir-lhe-ia jogar ao mais alto nível. A vontade dele será imperativo e eles terão isso em consideração. Agora, se ele abrir a porta para a renovação aí já será mais dificil para o Benfica", justifica Nuno Campos, que define o longilíneo Trubin.

"Subiu connosco, ainda com 17 anos, à equipa principal. E com muito potencial. Tem boa estampa, é muito alto [1,99] mas é ao mesmo tempo ágil", garante.

Trubin, futuro 'não tão' imediato

Tem sido frequente a discussão em volta da titularidade de Odysseas Vlachodimos na baliza encarnada. Trubin é a alternativa mais recente apontada à baliza benfiquista. Mais do que a substituição do grego, Nuno Campos vê a eventual contratação do ucraniano como uma oportunidade e uma aposta de futuro.

"O Vlachodimos é um grande guarda-redes, mas por vezes é necessário acautelar o futuro. Por vezes chega uma proposta e tem de ir buscar-se alguém à pressa...", finaliza o técnico.