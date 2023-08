Benfica. Gonçalo Ramos já terá acordo com PSG

A imprensa francesa garante que Gonçalo Ramos já tem acordo com o PSG para as próximas cinco temporadas.

De acordo com a “RMC Sport”, o Benfica continua a pedir 80 milhões de euros para aceitar a transferência do internacional luso. Já o Record adianta que os parisienses estão a oferecer 65 milhões, mais 15 milhões em objetivos.

O treinador Luís Enrique quer um “9” para o ataque do campeão francês e, depois do falhanço da contratação de Harry Kane, do Tottenham, Gonçalo Ramos será a segunda opção.

Na época passada, Gonçalo Ramos participou em 47 partidas, marcou 27 golos e fez cinco assistências pelo Benfica, mais três golos pela Seleção no Mundial do Qatar.