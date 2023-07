Benfica. Kika e Jéssica com novos números

O Benfica anunciou os números da equipa feminina de futebol para a nova temporada e há novidades.

Kika Nazareth passa a envergar o “10” – que era de Ana Vitória - e Jéssica Silva é a nova número 11.

Já as jovens Lara Martins e “Bibocas” assumem o “20”, que era de Cloé Lacasse, e o 29, respetivamente.

As encarnadas têm seis reforços confirmados: A guarda-redes Pauels (“1”), a médio Alidou “2”, a lateral Paige com o “5”, a médio Letícia Almeida com o “14”, a extremo Andrea Falcón com a “28” e a médio defensiva Lais Araújo com o “80”.

O Benfica vai á procura do tetra-campeonato em Portugal e de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões.