Lucas Veríssimo: "Schmidt não conseguiu dar-me mais minutos, mas eu entendia"

Lucas Veríssimo "compreende" a decisão de Roger Schmidt em não dar ao central brasileiro mais minutos na época passada.

Regressado de uma grave lesão e com a dupla Otamendi-António Silva em plena afirmação, o internacional brasileiro de 28 anos acabou por fazer apenas seis jogos.

Em declarações na conferência de imprensa de apresentação no Corinthians, clube ao qual foi emprestado pelas águias, Veríssimo compreende a decisão de Schmidt.

"O Benfica estava numa situação muito boa e o mister não conseguiu dar-me muitos minutos, mas conversávamos muito e eu entendia a posição dele. Hoje tenho toda uma equipa que me ajuda e apoia e que vai fazer com que esteja no meu nível máximo", disse.

Veríssimo falhou um ano inteiro de competição devido a uma grave lesão que travou a afirmação no Benfica: "Tive uma lesão muito grave, que requeria muita atenção da minha parte. Tive de cuidar-me muito".

O central regressa ao Brasil e nem hesitou em aceitar o convite do Corinthians.

"Quanto recebi o contacto com o Corinthians sabia que vinha para cá. Tive outros contactos da Europa e do Brasil, mas o Corinthians é o Corinthians. Escolhi o clube por isso", termina.