Corinthians anuncia contratação de Lucas Veríssimo

O Corinthians oficializou a contratação do central brasileiro Lucas Veríssimo, num empréstimo do Benfica que é válido até junho de 2024.



O defesa central vai terminar a atual temporada do Brasileirão no Corinthians e fazer metade da próxima época.

O internacional brasileiro de 28 anos estava sem espaço nas opções de Roger Schmidt, atrás de Otamendi, António Silva e Morato na hierarquia.



Com contrato por mais três temporadas, até 2026, o central regressa ao Brasil para ganhar ritmo. O Flamengo tentou, mas foi o Corinthians que fechou a contratação do jogador.

“Estou muito feliz em vestir esta camisa e espero ajudar o clube em busca dos objetivos na temporada”, disse aos meios do clube.

Veríssimo chegou ao Benfica e gerou grande expectatica, em janeiro da temporada 2020/21 que o levaram à estreia na seleção brasileiro.

O defesa lesionou-se com gravidade na temporada 2021/22 e nunca mais conseguiu afirmar-se, tendo ficado fora dos relvados durante um ano. Na época passada, já com Roger Schmidt no comando técnico, fez apenas seis partidas.