Benfica perde com o Burnley no Restelo

O Benfica sofreu a primeira derrota da pré-época frente ao Burnley, da Premier League, por 2-0, no Estádio do Restelo.

As águias tiveram várias oportunidades, mas nunca conseguiram marcar, também devido à excelente exibição de Muric, guarda-redes dos ingleses. Os golos do campeão do Championship foram marcados na segunda parte por Owen Dodgson e Hjalmar Ekdal.

Roger Schmidt jogou de início com Vlachoimos, Bah, António Silva, Morato, Jurásek, Aursnes, Kokçu, Di María, Rafa Silva, João Mário e Gonçalo Ramos. Ao intervalo, troca completa na equipa.

No segundo tempo jogaram Samuel Soares, João Victor, Tomás Araújo, Ristic, Chiquinho, Florentino Luís, David Neres, Schjelderup, Tengstedt e Petar Musa.

Antes da Supertaça, o Benfica tem ainda mais um amigável marcado para domingo, dia 30 de julho, frente ao Feyenoord, nos Países Baixos.