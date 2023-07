Só Bento interessa ao Benfica e não há outro alvo para a baliza

Terá sido esse potencial que o “scouting” das águias viu no guardião de 24 anos. António Fidago reconhece qualidades em Bento, mas não ao ponto de este chegar à Luz para assumir, de imediato, a baliza do Benfica: "Não me parece que o Bento possa chegar à Luz e tirar o lugar ao Odysseas".

“Penso que não é uma prioridade para o Benfica, porque Vlachodimos tem cumprido, tem dado muito ao Benfica, tem evoluído no jogo com os pés e está melhor a sair da baliza. Portanto, o Benfica, a ir buscar um guarda-redes, sem ser uma prioridade, terá de se concentrar num guarda-redes que possa fazer oposição clara e concreta a Vlachodimos” declara.

A informação apurada por Bola Branca junto de fonte bem colocada na Luz é interpretada por António Fidalgo, antigo guarda-redes do Benfica, como um sinal de que os campeões nacionais procuram um jogador com capacidade para lutar pela titularidade na baliza.

O Benfica definiu Bento, do Athlético Paranaense como alvo para a baliza e, em princípio, não irá em busca de outro guarda-redes caso falhe a transferência do brasileiro.

"Pode ser um opositor de grande capacidade e que o obrigue a estar ainda mais concentrado e a trabalhar bem”, atira.

É nesta lógica que se enquadra o facto de o Benfica ter definido um perfil de guarda-redes, no qual Bento encaixa na perfeição, até porque, complementa António Fidalgo, o plantel às ordens de Roger Schmidt “tem outros guarda-redes, como Samuel Soares jogou no torneio do Algarve, esteve bem e cumpriu”.

Foi com Odysseas entre os postes que o Benfica consentiu os dois golos sofridos até agora na pré-época, na segunda parte do jogo com o Basieia, na Suíça, e no primeiro tempo do encontro com o Al Nassr, no Algarve.

Samuel Soares, primeiro titular na pré-época, em Inglaterra, frente ao Southampton, voltaria a merecer esse estatuto no torneio algarvio, diante do Celta de Vigo. Nesse jogo decisivo, esteve 45 minutos em campo e não sofreu qualquer golo. O mesmo tinha acontecido na segunda parte do particular frente ao Al Nassr.

Mas estará o jovem guarda-redes de 21 anos apto render Odysseas, se tal for necessário, na supertaça com o FC Porto?

“Pelo que tenho visto estará apto. Se não estivesse, não seria certamente o segundo guarda-redes na hierarquia do Benfica”, conclui António Fidalgo.