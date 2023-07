Benfica goleia Al-Nassr de Cristiano Ronaldo em amigável

O Benfica goleou o Al-Nassr, treinado por Luís Castro e em que atua Cristiano Ronaldo, por 4-1, esta quinta-feira, em jogo particular disputado no âmbito do Troféu do Algarve, um torneio de pré-temporada.

A equipa portuguesa abriu o marcador aos 23 minutos, por intermédio de Ángel Di María, e ampliou a contagem oito minutos depois, com um golo de Gonçalo Ramos, validado após análise do videoárbitro.

O português repetiu a dose novamente após oito minutos, mas o Al-Nassr respondeu ainda antes do intervalo, com um golo de Khalid Al-Ghannam.

O quarto golo do Benfica surgiu já perto do fim. Ao minuto 68, Andreas Schjelderup aguçou apetites para a nova época com uma finalização oportuna. O Al-Nassr não conseguiu voltar a reagir.

Cristiano Ronaldo, que começara o jogo de início, foi suplente aos 84 minutos, sob forte aplauso dos adeptos presentes no Estádio Algarve.

Após o apito final, portugueses e sauditas empataram nos penáltis para eventual desempate no torneio, por 5-5. Na sexta-feira, às 20h30, o Benfica volta a entrar em campo, frente aos espanhóis do Celta de Vigo.