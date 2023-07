Treinador que lançou Rafa Silva espera “continuar a vê-lo num grande campeonato”

Henrique Nunes, treinador que lançou Rafa Silva no Feirense, em 2012/13, não tem “dúvida alguma”: o avançado deve continuar na Europa.

“Gostaria de o continuar a ver num grande campeonato”, diz, seja no português, com o Benfica, ou num “ainda maior”, porque Rafa “tem qualidade para isso”.

“Neste momento, acena-se com tanto dinheiro que as pessoas ficam sem saber onde cair. Na minha opinião, o Rafa fazia bem em continuar num bom campeonato europeu”, acrescenta, em Bola Branca.

Com apenas mais uma época de contrato com o clube da Luz e sem acordo para renovar, o Benfica já terá recusado uma proposta de 15 milhões de euros de um clube dos Emirados Árabes Unidos.

Rafa ainda tem muitos anos para dar ao Benfica

O principal entrave à renovação é o valor por temporada exigido pelo jogador, que os dirigentes encarnados consideram elevado para um atleta com 30 anos. Porém, Henrique Nunes acredita que Rafa “consiga manter esta bitola até aos 33 ou 34 anos”.

Apesar de considerar que a “maior característica” do avançado é a “velocidade de condução da bola”, que “pode não ser a mesma com a idade”, realça que este tem desenvolvido outros atributos.

“Tem vindo a melhorar muito em termos de último passe e finalização e penso que, com a idade, isso ainda se vai aperfeiçoar mais. Acredito que ainda podemos ter o Rafa por mais meia dúzia de anos a praticar muito bom futebol”, garante, em declarações à Renascença.

Rafa Silva parte para a oitava temporada no Benfica, para onde se transferiu em 2016 por 16 milhões de euros, vindo do Sporting de Braga. O avançado tem contrato válido com os encarnados até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.