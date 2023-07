Rui Costa confirma continuidade de Rafa Silva

Rafa Silva vai continuar no Benfica, confirmou Rui Costa, presidente do clube encarnado.

Em declarações à margem de uma visita à Casa do Benfica de Albufeira, no Algarve, o presidente confirmou a continuidade do internacional português que entra no último ano de contrato.

"Rafa vai ficar. Disse que ia falar com ele em Inglaterra, falo com ele como faço com todos os jogadores quase diariamente. Não é preciso reuniões de fundo para termos falado. Neste momento é jogador do Benfica", disse.

Para já sem acordo para renovação de contrato, o Benfica e Rafa terão recusado uma proposta de 15 milhões de euros de um clube dos Emirados Árabes Unidos.

Henrique Nunes, treinador que lançou Rafa Silva no Feirense, em 2012/13, não tem “dúvida alguma”: o avançado deve continuar na Europa: “Gostaria de o continuar a ver num grande campeonato”, diz, seja no português, com o Benfica, ou num “ainda maior”, porque Rafa “tem qualidade para isso”.

Rafa Silva parte para a oitava temporada no Benfica, para onde se transferiu em 2016 por 16 milhões de euros, vindo do Sporting de Braga. O avançado tem contrato válido com os encarnados até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.