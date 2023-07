Benfica empresta Henrique Araújo ao Famalicão

O Benfica anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Famalicão para o empréstimo de Henrique Araújo.

A cedência do ponta de lança português, de 21 anos, é válida até ao final da nova temporada e não contempla opção de compra.

Araújo já foi emprestado, na segunda metade da última época, aos ingleses do Watford, do Championship, segundo escalão do futebol inglês. Contudo, não conseguiu brilhar: apenas oito jogos e nenhum golo.

Henrique Araújo fez 14 jogos pelo Benfica, na primeira metade da temporada, sempre como suplente utilizado, e marcou dois golos.

No Europeu sub-21, disputou quatro jogos por Portugal, também sempre vindo do banco, mas não conseguiu marcar em nenhum.