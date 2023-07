Benfica sobe parada, Athletico garante que Bento "não sai"

O Benfica terá subido a proposta por Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, para 12 milhões de euros, mas o guarda-redes "não sai".

Em declarações ao jornal "Record", Alexandre Mattos, diretor-executivo do emblema brasileiro, garantiu que o jogador não vai sair neste mercado de transferências: "Esquece, Bento não sai".

Rui Pedro Braz, diretor das águias, está no Brasil para tentar fechar a transferência do guardião. Nos oitavos de final da Libertadores e em boa posição para lutar pelo "top-4" no Brasileirão, o Athletico terá pouco interesse em vender o jogador a meio da época, que no Brasil dura até dezembro.

No final da partida com o Curitiba, o guarda-redes voltou a garantir que está tranquilo com o interesse do Benfica, mas sublinhou o sonho de jogar na Europa.

"Estou tranquilo e focado no Athletico. A decisão se vou, ou não, é do clube e da direção. Temos jogo importante na Libertadores e espero ajudar enquanto cá estou. Fico feliz de ter esse reconhecimento, não sei o que vai acontecer. tenho o sonho de jogar na Europa, independentemente de ser agora, no fim do ano ou no próximo", disse.

Aos 24 anos de idade, Bento é o titular do Athletico Paranaense desde 2021.

O Benfica procura um guarda-redes para disputar a titularidade com Vlachodimos, depois da saída de Helton Leite em janeiro. Samuel Soares e André Gomes, jovens da formação, foram as alternativas ao grego na segunda metade da temporada.